রাজভবনের নাম বদলে হল লোকভবন, বিজ্ঞপ্তি অমিত শাহের মন্ত্রকের
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে৷ রাজভবনের সঙ্গে রাজনিবাসের নাম বদলে গেল৷ এখন থেকে তা পরিচিত হবে লোকনিবাস হিসেবে৷
রাজভবনের নাম বদলে হল লোকভবন (ফাইল ছবি)
Published : November 29, 2025 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক স্থান, ভবনের নাম বদল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এবার সেই নাম বদলের তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজভবন। কলকাতা, দার্জিলিং ও ব্যারাকপুর - রাজ্যের তিন জায়গার রাজভবনের নাম বদলে ‘লোকভবন’ হবে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সারা দেশে রাজভবন এবং রাজনিবাসের নামকরণ যথাক্রমে লোকভবন ও লোকনিবাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্তী রাজভবনগুলিকে সকল উদ্দেশ্যে ‘লোকভবন’ নামকরণ করা হবে।"
বিস্তারিত আসছে...