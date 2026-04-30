খনি এলাকায় বাড়ছে ফাইলেরিয়াসিস, গবেষণায় সতর্ক করল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
বিপাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 2027 সালের মধ্যে ভারত থেকে ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল করার লক্ষ্য ৷ আরও নজরদারি ও ওষুধ সরবরাহ বৃদ্ধি করার পরামর্শ ৷
Published : April 30, 2026 at 5:45 PM IST
আসানসোল, 30 এপ্রিল: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 2027 সালের মধ্যে ভারত থেকে ফাইলেরিয়াসিস রোগকে নির্মূল করতে চাইছে ৷ ঠিক তখনই রাজ্যের খনি অঞ্চলগুলিতে ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে ফাইলেরিয়াসিস ৷ এই উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি পালাক্কারের উদ্যোগে হওয়া যৌথ গবেষণায় ৷
আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি পালাক্কার, ইএসআই হাসপাতাল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় এই যৌথ গবেষণায় অংশ নিয়েছিল ৷ তাতেই এই তথ্য উঠে এসেছে যে, বিশ্বে যখন ফাইলেরিয়াসিস রোগ নির্মূল করার ভাবনা ভাবা হচ্ছে, তখন করোনা কালে ও তার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের খনি এলাকাগুলিতে এই রোগ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
এই গবেষণার ফলাফল 'নেচার' প্ৰকাশনার সাইন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ৷ গবেষণায় অন্যতম মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গবেষক সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "2021 সালের অগস্ট মাস থেকে 2024 সালের মার্চ পর্যন্ত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার 3 হাজার 705 জনের উপর এই গবেষণা করা হয় ৷ তার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নালে ৷ এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, মোট অংশগ্রহণকারীদের 16.65 শতাংশ ফাইলেরিয়াসিসে আক্রান্ত ৷ এর মধ্যে 10.63 শতাংশের শরীরে কোনও লক্ষণ নেই, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে ৷ অন্যদিকে 6.02 শতাংশের ক্ষেত্রে রোগের স্পষ্ট উপসর্গ ধরা পড়েছে ৷"
কিন্তু কেন খনি এলাকায় বাড়ছে
বিশেষজ্ঞদের মতে, খনি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের মধ্যেই সংক্রমণের হার বেশি ৷ অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা, মশার প্রজনন স্থলের কাছাকাছি বসবাস এবং কোভিড-19 সময়ে প্রতিরোধমূলক ওষুধ বিতরণ ব্যাহত হওয়া, এই রোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ ৷ জানা গিয়েছে, অনেক আক্রান্তের শরীরে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যাও ধরা পড়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে গবেষক সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ফাইলেরিয়া একবার হলে, তা আজীবন ভোগাতে পারে ৷ কোভিড পরবর্তী সময়ে এই রোগের পুনরাবির্ভাব উদ্বেগজনক ৷ মশার বিস্তার এবং জনসচেতনতার অভাবই এর মূল কারণ ৷"
গবেষক দল একটি নতুন পরীক্ষামূলক মডেলের কথাও জানিয়েছে, যা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা গেলে রোগ নির্মূলে সাহায্য হতে পারে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, 2027 সালের মধ্যে ভারতে ফাইলেরিয়াসিস নির্মূলের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ৷ তবে, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি পালাক্কারের এই গবেষণা স্পষ্ট জানাচ্ছে, খনি ও প্রান্তিক এলাকায় বিশেষ নজরদারি এবং নিয়মিত চিকিৎসা ছাড়া সেই লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন ৷