একদিনের মজুরি দিয়েই উমার আরাধনা ! বন্ধ চা-বাগান খোলার প্রার্থনা শ্রমিকদের

একদিনের মজুরি দিয়েই উমার আরাধনা ! বন্ধ চা-বাগান খোলার প্রার্থনা শ্রমিকদের
Durga Puja in Raipur Tea Garden: কয়েকবছর আগেও রায়পুর চা-বাগানের ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ৷ ধুমধাম করে হত দুর্গাপুজো ৷ লিখছেন অভিজিৎ বোস ৷
Published : October 5, 2026 at 6:53 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে রায়পুর চা-বাগান । ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গিয়েছে ফ্যাক্টরির আশপাশ । চা-বাগানের কোয়ার্টারগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে চায়ের গাছ । সেই চা-গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কাশ ফুল । বন্ধ চা-বাগানের আকাশে-বাতাসে আগমনীর সুর ৷ উমার আরাধনায় কোনওরকম খামতি রাখতে রাজি নন চা-বাগানের শ্রমিকরা । তাই একদিনের মজুরি দিয়েই দুর্গাপুজোয় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা ।
বর্তমানে রায়পুর চা-বাগানে কোনও কর্তৃপক্ষ নেই ৷ চলছে না ফ্যাক্টরি ৷ কিন্তু সরকারি গাইডলাইন মেনে কমিটি করে চা-বাগান চালাচ্ছেন এখানকার কিছু শ্রমিক ৷ তাঁরাই বাগানের সাফ সাফাই করে চা-পাতা তুলে দিন গুজরান করছেন ৷ চা-শ্রমিকরা পাতা তুলে তা ব্রোকারদের বিক্রি করছেন ৷ সেখান থেকে যৎসামান্য মজুরি পাচ্ছেন ৷ কিন্তু দৈনিক চা-পাতা তুলে যা টাকা পান তাতে সংসার প্রায় চলেই না শ্রমিকদের ।
আশেপাশে অন্য চা-বাগানগুলোতে বোনাস হচ্ছে । সবাই খুশি ৷ কিন্তু রায়পুর চা-বাগান বন্ধ থাকার কারণে বোনাস তো দুরের কথা, দৈনিক হাজিরাও উঠছে না । তবুও যত কষ্টই হোক, একদিনের মজুরি দুর্গাপুজোর জন্য দিচ্ছেন শ্রমিকরা, যাতে কোনওভাবে পুজোটা বন্ধ না-হয় ।
অসহায় অবস্থায় চা-শ্রমিকরা
দীর্ঘ কয়েক বছর আগে আশ্বিনেই রায়পুর চা-বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে মালিকপক্ষ । সেই থেকেই বন্ধ হয়ে আছে বাগান । অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছেন ওই চা-বাগানের 650 জন স্থায়ী শ্রমিক । অস্থায়ী মেলালে সংখ্যাটা প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি । দিন আসে দিন যায়, কিন্তু বন্ধ রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হয় না । তৃণমূল আমলেও চা-বাগান খোলা যায়নি । অভাবের তাড়নায় অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিক হয়েছেন । বর্তমানে পাতা তুলে বাইরে বিক্রি করে যা আসছে তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কোনওমতে চলছে শ্রমিকদের ।
চা-বাগানের পুজোর সেকাল
কিন্তু কয়েকবছর আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল ৷ একটা সময় রায়পুর চা-বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে পুজো মণ্ডপের বাইরে মেলা বসত । গান বাজনা হতো । আশেপাশের চা-বাগান থেকে প্রচুর মানুষ আসতেন । যদিও সেই সব আনন্দ আজ স্মৃতি । আজ নতুন জামা দূরে থাক, দু'বেলা খাবার জোটাই দায় হয়ে পড়েছে রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য । তবুও চা-বাগান বন্ধ হয়ে থাকলেও বন্ধ হয়নি দুর্গাপুজো । রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিকরা এবারও চাঁদা তুলেই পুজোর আয়োজন করছেন । চা-বাগানের শ্রমিকদের আশা, দুঃখ কষ্টের এই পরীক্ষার মাঝে এবার হয়তো মুখ তুলে তাকাবেন দেবী দুর্গা । বাগান খুলতে এগিয়ে আসবেন মালিকপক্ষ । এই কামনাতেই এবছরও পুজো করছেন রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিকরা ।
চা-শ্রমিকদের দুর্দশার কথা
রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিক শিবকুমার চিক বড়াইক বলেন, "আমাদের চা-বাগান বন্ধ ৷ বোনাস কোথা থেকে পাব । বাগান খুলে গেলে আমরাও বোনাস পেতাম । আমরা চাই বাগানটা খুলে যাক । পুজো আমাদের করতেই হবে । ছোট খাটো হলেও পুজো আমাদের করতে হবে । মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, বাগান খুলে যাক । অন্যান্য বছরের মতো এবারও পুজো হচ্ছে । পুজো আমাদের বন্ধ নেই । বাগান বন্ধ থাকায় অনেক কষ্ট আছে ৷ কিন্তু পুজোর চারটে দিন আমরা আনন্দে কাটাতে চাই ।"
আরেক চা-শ্রমিক প্রকাশ মুণ্ডার কথায়, "আমরা আমাদের মজুরির একদিনের টাকা কেটে পুজোর জন্য দিচ্ছি । দীর্ঘদিন থেকে চা-বাগান বন্ধ । নতুন সরকারের ওপর আমাদের ভরসা আছে বাগান খুলে যাবে । আমরা চাই বাগানটা তাড়াতাড়ি খুলে যাক । তাহলে আমাদের ভবিষ্যত ভালো হবে । আশেপাশের সব চা-বাগানের শ্রমিকরা বোনাস পাচ্ছে ৷ আমাদের বাগান বন্ধ তাই বোনাস নেই । খারাপ লাগে । আমাদেরও বোনাস হলে আমরাও ধুমধাম করে পুজো করতে পারব । বাগান বন্ধ কিন্তু পুজোটা তো করতে হবে ।"
চা-শ্রমিকদের আর্জি
চা-শ্রমিক নূপুর মুণ্ডা বলেন, "আমরা কোনওরকমে পুজোটা করছি । আমাদের বাগান বন্ধ আছে ৷ আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি বাগানটা যাতে খুলে যায় । বাগান খুলে গেলে সবার ভালো হবে ৷" চা-শ্রমিক দিলীপ মিনজ বলেন, "আমাদের বাগান বন্ধ আছে । আমাদের পুজো ভালো হোক এটাই চাই । কিন্তু আমরা চাইলেও বড় করে পুজো করতে পারছি না । সরকার বদল হয়েছে এবার বাগান খুলবে সেই আশায় আছি । বাগান বন্ধ থাকায় সরকারি সুবিধাও পাচ্ছি না । বাগানের শ্রমিকরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে ।"
রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, "রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিকরা আমার কাছে এসেছিল । আমি সর্বতভাবে তাঁদের সহযোগিতা করব । পাশাপাশি পুজো করার জন্য রাজ্য সরকার যে অর্থ দিচ্ছে, সেটা যাতে পায় সেই ব্যবস্থা করব ।"
এবার দেখার আদৌ নতুন সরকারের আমলে কোনও সুরাহা হয় কি না ৷ চা-বাগান খোলার আশায় বাঁচছে শ্রমিকদের পরিবারগুলি ৷