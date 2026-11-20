আকভানে জল থইথই হাওড়া-কলকাতায় অকাল রেনি ডে-র আমেজ
Howrah Kolkata situation: কলকাতায় শনিবার মেঘলা আকাশ, দুপুর পর্যন্ত কয়েক পশলা বৃষ্টি । কিছু জেলায় শনিবার এবং বাকি জেলায় রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে ।
Published : November 20, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা ও হাওড়া, 20 নভেম্বর: হেমন্ত যেন বয়ে এনেছে বর্ষা ! সৌজন্যে ঘূর্ণিঝড় আকভান । যার জেরে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস । শহর কলকাতা বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারেও সকাল থেকে বৃষ্টিস্নাত । মহানগরে অকাল রেনি ডে-র আমেজ । ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুমের সাহায্যে নজরদারি চলছে যাতে কোথাও জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি না হয় ।
উপকূল ও সংলগ্ন কয়েকটি জেলায় ঝড় ও বৃষ্টিতে দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে । কিছু জেলায় শনিবার এবং বাকি জেলায় রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে । ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে দিনভর মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি চলছে । একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে সকাল সাড়ে 8টা পর্যন্ত কল্যাণী, কলাইকুণ্ডা, আমতা ও ব্যারাকপুরে 9 সেন্টিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে । কাঁথিতে 8 সেন্টিমিটার এবং মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উলুবেড়িয়া-সহ একাধিক জায়গায় 7 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ।
হাওড়া জল থইথই
ঘূর্ণিঝড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা আবার সামনে এসেছে ৷ বেলুড় থেকে লিলুয়া, সালকিয়া থেকে মধ্য ও দক্ষিণ হাওড়া— বিভিন্ন এলাকায় জমা জলে বিপাকে বাসিন্দারা । সবচেয়ে উদ্বেগের ছবি বেলুড় আন্ডারপাসে । বৃষ্টির জলে ডুবে 24 নম্বর ওয়ার্ড থেকে পঞ্চায়েত এলাকার দিকে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হওয়ার উপক্রম । বাধ্য হয়ে মানুষ রেললাইন পেরিয়ে যাতায়াত করছেন । হাঁটুসমান জল পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হয়েছে প্রবীণদেরও ।
স্থানীয় এক প্রবীণের কথায়, ‘‘আমাদের কারও বয়স 60, কারও 70 বছর। এত উঁচু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা খুবই কষ্টকর ।’’ তাঁদের দাবি, আন্ডারপাসে জল জমার স্থায়ী সমাধানের পাশাপাশি এসকালেটরের ব্যবস্থাও করা হোক । একই ছবি লিলুয়া বড় গেটেও । সালকিয়ার জিটি রোডের একাধিক অংশেও জল জমায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে । মধ্য ও দক্ষিণ হাওড়ার বিভিন্ন এলাকাতেও একই পরিস্থিতি । পাম্প বসিয়ে জমা জল সরানোর কাজ শুরু করেছে হাওড়া পুরসভা ।
কলকাতার অবস্থা
কলকাতা একেবারে জলমগ্ন না হলেও জোলো আবহাওয়া, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ধারাস্নানে শহরের গতি শ্লথ হয়েছে । দিন ও রাতের তাপমাত্রা কাছাকাছি থাকায় কোল্ড-ডে-র মতো পরিস্থিতি । শুক্রবার দিনভর দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতাও ছিল । শনিবার মেঘলা আকাশ, দুপুর পর্যন্ত কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সকালের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । দুপুরের থেকে বৃষ্টি আরও কমবে ।
রবিবার আংশিক মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু'এক পশলা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । তারপর ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া হবে কলকাতায় । সোমবারের পর তাপমাত্রা কমবে এখানেও । আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.3 ডিগ্রি । গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ 91 থেকে 98 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 52 মিলিমিটার ।
সকালের দিকে ভবানীপুর, ঠনঠনিয়া ও আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকায় গোড়ালি ডোবার মতো জল জমে ৷ তিন জায়গায় নিকাশি বিভাগের টিম অত্যাধুনিক জেড কাম শাকশন মেশিনে জল অল্প সময়েই নামিয়ে ফেলে । তবে সকাল থেকে বৃষ্টির জেরে দোকানপাট বসেনি । রাস্তায় অন্য দিনের মতো ভিড়ের ছবিও উধাও । ফাঁকা ট্রেন মেট্রো বাসও। টানা বৃষ্টিতে কোনও এলাকায় বা রাস্তায় গাছ পড়া, জল জমার ঘটনা ঘটছে কিনা, সেদিকে কলকাতা কর্পোরেশন তাদের ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নজর রাখছে । কোনও নাগরিক ফোন করে সমস্যার কথা জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
এই আবহাওয়ায় মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা দিয়েছে হাওয়া অফিস । শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ উপকূল বরাবর ও উপকূলের বাইরে এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের নিয়ন্ত্রণ এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
আগামিকালের পূর্বাভাস
শনিবার সকাল সাড়ে 8টা পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং হাওড়ার এক-দু'টি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেন্টিমিটার) হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও এক-দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেন্টিমিটার) সতর্কতা রয়েছে ।
দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা । মুর্শিদাবাদ জেলার এক বা দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টি 70-110 মিমি হওয়ার সম্ভাবনা । সোমবার থেকে সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা । একইসঙ্গে তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে । শীতের আমেজ বাড়বে পশ্চিমের জেলাগুলি সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে ।