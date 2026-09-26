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রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে, পুজোর আগেই রাজ্যে বর্ষা বিদায়

Monsoon leaving ahead Durga Puja: সমুদ্রে ঘনীভূত নিম্নচাপটি বর্তমানে দক্ষিণ ওড়িশা ও ছত্রিশগড় এলাকায় রয়েছে ৷ অতিগভীর নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে সেটি।

monsoon leaving before Durga Puja
রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 7:32 AM IST

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কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ ! দেশের উত্তর পশ্চিম ভাগ থেকে বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করেছে ৷ বাংলা থেকে সাধারণত অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বর্ষা বিদায় হয়ে থাকে ৷ নিম্নচাপের প্রভাবে শরতকালে বর্ষামুখর আবহ থাকলেও এবার বৃষ্টিতে রাশ পড়তে চলেছে ৷ নির্দিষ্ট সময়েই রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নেবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ৷

সমুদ্রে ঘনীভূত নিম্নচাপ বর্তমানে দক্ষিণ ওড়িশা ও তৎসংলগ্ন ছত্রিশগড় এলাকায় অবস্থান করছে ৷ অতিগভীর নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে সেটি। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে নিম্নচাপটি বর্তমানে ছত্রিশগড় অভিমুখে। তবে নিম্নচাপ সরে গেলেও ঝোড়ো হাওয়া থাকবে সমুদ্রে। মৎস্যজীবীদের জন্য শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তা আর আপাতত নেই বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর।

অন্যদিকে, নিম্নচাপ দূর্বল হতেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে। যদিও এদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কিছু জেলায় ৷ উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে উপরের দিকে পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা এখনও রয়েছে ৷ রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

এদিন দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ ভারী বৃষ্টি হবে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে। দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অংশে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হওয়ার কমলা সতর্কতাও রয়েছে ৷ বাকি সব জেলার কিছু অংশে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ৷ এদিনের পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলেই জানা গিয়েছে ৷ তবে রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকবে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে ৷ কলকাতাতেও শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টি। সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কম ৷ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও আর নেই। শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ ৷ গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 26 মিলিমিটার ৷

শনিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷

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