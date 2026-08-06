মৌসুমী অক্ষরেখার স্থান বদল, দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে ভারী বৃষ্টি

মৌসুমী অক্ষরেখার স্থান বদল, দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে ভারী বৃষ্টি
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 6, 2026 at 7:26 AM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: বুধবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কার্যত বানভাসি অবস্থা । গত 24 ঘণ্টায় 81.02 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । বজ্রপাত এবং বৃষ্টির তোড়ে ময়দানে যাবতীয় খেলাধুলো বন্ধ হয়ে যায় । বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের জোড়া ফলায় দুপুরেই যেন সন্ধ্যা নামে কলকাতা ও শহরতলিতে ।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব বিহার ও তৎসংলগ্ন উত্তরবঙ্গ-সিকিম এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । এর জেরে আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতে 6 অগস্ট বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে । এছাড়া 8 অগস্ট শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বজা থাকবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে স্থান পরিবর্তন করেছে মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ যার জেরে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে ৷ কলকাতায় আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আগামিকাল শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে ৷ কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজও অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দুই জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় 200 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা । কলকাতা-সহ সাত জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার বিক্ষিপ্ত কয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে প্রায় সব জেলায় ।
শুক্র ও শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গে । তালিকায় রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া । রবিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও হালকা মাঝারি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে । তবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ৷
শনিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে । 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও দুই দিনাজপুরে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি মানের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায় ৷ দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে । আগামী 24 ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । শুক্রবারও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার পূর্বাভাস
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 01.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 87 শতাংশ ।