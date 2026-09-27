দূরে সরছে নিম্নচাপ, তীব্রতা কমলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 27, 2026 at 7:37 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: সমুদ্রে ঘনীভূত নিম্নচাপ ধীরে ধীরে শক্তি হারাচ্ছে । পথ বদলে ক্রমশ রাজ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ৷ ফলে দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টিতে রাশ পড়ার ইঙ্গিত ।
নিম্নচাপের বর্তমান গতিবিধি
ক্রমশ উত্তরপ্রদেশের দিকে এগোচ্ছে নিম্নচাপ । ফলস্বরূপ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও পরিমাণ কমবে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন উত্তর ছত্তিশগড়ের উপর অবস্থানকারী নিম্নচাপটি শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশের দিকে এগিয়েছে । এরপর ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে গত 12 ঘণ্টার মধ্যে এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হয়েছে । তবে, বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হবে না ।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলার পূর্বাভাস
আজ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এক বা দু'টি জেলায় বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে । তবে, ভারী বৃষ্টির আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । তবে, দার্জিলিং জেলার কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা রয়েছে । এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বাকি সব জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস । 28 সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে 1 অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে, তবে বাকি এলাকায় আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
27 সেপ্টেম্বর রবিবার থেকে 3 অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলতে পারে । ফলে আগামী কয়েকদিন আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং বর্ষার আবহ বজায় থাকবে । তবে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের এখনও কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়নি আলিপুর আবহাওয়া অফিস । যদিও দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্ষা বিদায় শুরু হয়ে গিয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 77 শতাংশ ।