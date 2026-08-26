উত্তরপ্রদেশ-বিহারে বৃষ্টির ঘাটতির প্রভাব বাঙালির পাতে, ইলিশের দেখা নেই গঙ্গায়

উত্তরপ্রদেশ-বিহারে বৃষ্টির ঘাটতির প্রভাব বাঙালির পাতে, ইলিশের দেখা নেই গঙ্গায়
গঙ্গা থেকে ছোট ইলিশ ধরার অভিযোগ মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে ৷ ছোট ইলিশ না-ধরতে মৎস্যজীবীদের সচেতন করছে প্রশাসন ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 26, 2026 at 7:56 PM IST
মালদা, 26 অগস্ট: খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, বছর দশেক আগেও বর্ষার সময় মালদাবাসী ইলিশের স্বাদ উপভোগ করতেন ৷ শুধু বাংলাদেশ কিংবা ডায়মন্ডহারবার, কোলাঘাট নয়, এই ইলিশ আসত গঙ্গা থেকেও ৷ সেসব ইলিশের ওজন হয়তো খুব বেশি হতো-না, কিন্তু স্বাদ ছিল বেশ ভালো ৷ কিন্তু, বর্তমানে গঙ্গায় ইলিশের দেখা প্রায় মিলছে না-বললেই চলে ৷
চলতি বছর ছবিটা আরও খারাপ ৷ বলা হচ্ছে, এর পিছনে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কম বৃষ্টিপাত ৷ আপার ক্যাচমেন্ট থেকে জলের প্রবাহ ঠিকমতো না-আসার জন্যই নাকি গঙ্গায় সেভাবে ইলিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আর যা পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলিও খুব ছোট ৷ এর সঙ্গে রয়েছে নদী থেকে ছোট ইলিশ তুলে নেওয়ার প্রবণতা ৷ অভিযোগ, মৎস্যজীবীরা লাভের আশায় নদী থেকে নিয়মিত ছোট ইলিশ মাছ তুলে নিচ্ছেন ৷ মৎস্য দফতরের তরফে একাধিকবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁরা কথা শুনছেন না-বলে অভিযোগ ৷ অবশ্য গঙ্গা থেকে ছোট ইলিশ ধরা বন্ধ করতে সম্প্রতি বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে মালদা জেলা প্রশাসন ৷ তবে প্রশ্ন একটাই, আবার কবে গঙ্গায় বড় মাপের সুস্বাদু ইলিশের দেখা মিলবে ?
সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের (সিফ্রি) মৎস্য বিজ্ঞানী এ কে সাহু বলছেন, "ইলিশের সঙ্গে নদীর স্রোতের একটা বড় সম্পর্ক রয়েছে ৷ সমুদ্রের দিকে গঙ্গার জলের স্রোত যত বেশি থাকবে, রিভার্স কারেন্টে তত বেশি ইলিশ নদীতে ঢুকবে ৷ চলতি বছর উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটাই কম ৷ অগস্টের প্রথমে উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল প্রায় 29 শতাংশ ৷ বিহারের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ছিল প্রায় এক ৷ আপার ক্যাচমেন্ট থেকে বেশি পরিমাণ জল নীচে নেমে এলে বঙ্গোপসাগরে একটা চাপ তৈরি হয় ৷ তার প্রতিকূল চাপে ইলিশের ঝাঁক গঙ্গায় ঢুকে পড়ে ৷ নদীর উজানে জলপ্রবাহ বাড়লে ইলিশের প্রজনন অভিমুখী যাত্রার সুযোগও বাড়ে ৷ তখন ফরাক্কা এবং সংলগ্ন এলাকায় ইলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ৷"
সাহু আরও বলেন, "এখনও সময় রয়েছে ৷ উত্তর ভারতে বৃষ্টির প্রভাবে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন ওজনের ইলিশের দেখা মিলতে পারে ৷ সাধারণত ফরাক্কার গঙ্গায় পিক জোন হল ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাস ৷ এই সময় সবচেয়ে বেশি ইলিশ দেখা যায় ৷ অক্টোবর আর নভেম্বর মাসেও নদীতে ভালো পরিমাণে ইলিশের দেখা মেলে ৷ আশা করা যায়, সামনের কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতির বদল হবে ৷ আপার ক্যাচমেন্টে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷"
গঙ্গায় ইলিশ কমে যাওয়ার পিছনে শুধুই কী বৃষ্টিপাত আর জলের প্রবাহ দায়ী ? নাকি এর পিছনে অন্য কারণও রয়েছে ! নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডলের মতে, "আমরা ছোট থেকে শুনে আসছি, সমুদ্রে বসবাস হলেও ডিম পাড়ার সময় ইলিশ নদীর ভিতরে ঢুকে আসে ৷ মিষ্টি জলে ডিম পাড়ে ৷ বাচ্চা খানিকটা বড় হওয়ার পর ফের সমুদ্রে ফিরে যায় ৷ এভাবেই ইলিশের জীবনচক্র চলতে থাকে ৷ জন্মের পর থেকে একটি ইলিশের এক কিলো ওজন হতে এক বছরের বেশি সময় লেগে যায় ৷ কিন্তু, সেই সময়টাই তাদের দেওয়া হচ্ছে না ৷ এখন 150-200 গ্রামের ইলিশও নদী থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে ৷ তারা নিজেদের জীবনচক্রই চালাতে পারছে না ৷ তাই একটা সময় গঙ্গা থেকে ভালো পরিমাণে ইলিশ বাজারে এলেও, এখন তা প্রায় বন্ধ ৷ গঙ্গায় ইলিশ সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনকেই পদক্ষেপ করতে হবে ৷"
গঙ্গায় যে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরেন, তাঁদের উপর প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই বলে অভিযোগ উঠছে ৷ গঙ্গায় ইলিশের বার্ষিক উৎপাদন কত, তা নিয়ে প্রশাসনের কাছেও কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই ৷ মালদার পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী নুর মহালদার বলছেন, "গঙ্গায় বছরে কত পরিমাণ ইলিশ পাওয়া যায়, তার নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই ৷ তবে বছর দশেক আগে বর্ষার সময় মাসে দুই থেকে আড়াই কুইন্টাল গঙ্গার ইলিশ মালদার বাজারে আসত ৷ আশপাশের জেলাগুলিতেও গঙ্গার ইলিশ যেত ৷ সেই হিসাবে তখন বর্ষার মরশুমে মাসে অন্তত 30-35 কুইন্টাল ইলিশ গঙ্গায় পাওয়া যেত ৷ তখন এই ইলিশের ওজন 700-800 গ্রামের বেশি হতো না ৷ তবে সেই ইলিশের চাহিদা ভালো ছিল ৷ এখন মালদার বাজারে গঙ্গার ইলিশ আসে না-বললেই চলে ৷ যদিও দেখা মেলে, 200-250 গ্রামের বেশি ওজন হয় না ৷"
গঙ্গায় ইলিশ সংরক্ষণের জন্য এবার বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে মালদা জেলা প্রশাসন ৷ এই কাজ শুরু হয়েছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে ৷ খোকা ইলিশ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের সচেতন করা হয়েছে ৷ এলাকার মানুষজনকে নিয়েও সভা করেছে প্রশাসন ৷ গঙ্গায় কীভাবে ইলিশের সংরক্ষণ করতে হবে, প্রজননের সময় ইলিশকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, নদীর বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ইলিশ কতটা কার্যকরী ভূমিকা নেয় সেসব জানানো হয়েছে সবাইকে ৷
গঙ্গায় ইলিশ রক্ষায় প্রশাসনের তরফে নদী তীরবর্তী এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে ৷ লাগানো হয়েছে ফ্লেক্স, লিফলেটও বিলি করা হয়েছে ৷ জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, "গঙ্গায় ইলিশ সংরক্ষণে মালদা জেলা প্রশাসন একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে ৷ নদী থেকে যাতে ছোট মাপের ইলিশ না-ধরা হয়, তার জন্য একাধিক প্রচার করা হয়েছে ৷ আশা করা যায়, মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষজন গঙ্গার বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ইলিশের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন ৷"
কেন্দ্রীয় সরকারের 'নমামি গঙ্গে' প্রোজেক্টে গঙ্গায় ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ৷ তার জন্য 250 মিটার লম্বা ও 26 মিটার চওড়া একটি নেভিগেশনাল লকগেটও তৈরি করা হয়েছে ৷ ডাউন স্ট্রিমে ইলিশ ধরে তার গায়ে ট্যাগিং করে আপ স্ট্রিমে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই ট্যাগড ইলিশের উপর নজরদারিও চালানো হচ্ছে ৷ নদীতে ছোট ইলিশ সুরক্ষিত করতে পদক্ষেপ করছে প্রশাসন ৷ কিন্তু সবার উপর প্রকৃতি, আর চাই মানুষের লোভ নিয়ন্ত্রণ ৷ তার উপরেই নির্ভর করছে গঙ্গায় ইলিশ উৎপাদনের ভবিষ্যৎ ৷ বিশেষজ্ঞদের কথাতেই তা স্পষ্ট ৷