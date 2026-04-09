আজও চলবে ঝড়বৃষ্টি, শুক্র থেকে ফের পারদ চড়ার পূর্বাভাস

আজও চলবে ঝড়বৃষ্টি, শুক্র থেকে ফের পারদ চড়ার পূর্বাভাস
আজ ইডেনে আইপিএলে বৃষ্টি বাধা দিতে পারে । সম্ভবত ভণ্ডুল করার মতো পরিস্থিতি হবে না । আজকের পর থেকে ঝড়বৃষ্টি সাময়িকভাবে বিরতি নেবে ।
Published : April 9, 2026 at 8:36 AM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাটতেই তীব্র গরমে ভুগবে বাংলা । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে আসন্ন বৈশাখে খরতাপে রাজ্যের পোড়ার শঙ্কা ।
নিম্নচাপ অক্ষরেখার সক্রিয়তা এবং সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের প্রবেশের ফলে পাহাড় থেকে সমতলে ঝড়বৃষ্টি চলছে । দিনের আকাশ মেঘলা । বিকেল গড়াতেই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসের অতি সক্রিয়তায় দমকা হাওয়া বা ঝড় সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে রাজ্য ।
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশ কিছুটা নিচে । তবে এই পরিস্থিতি শুক্রবারের পর থেকে বদল হতে শুরু করবে । সপ্তাহান্তে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । ধীরে ধীরে পারদ চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী 24 ঘণ্টা রাজ্যের সব জেলায় দমকা হাওয়া বইবে । কোথাও কোথাও 50-60 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান ও বাঁকুড়াতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
বুধবার সন্ধে থেকে আজ সকালবেলা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে শিলাবৃষ্টি হয়েছে । ভারী বৃষ্টি পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা । কলকাতায় রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হয়েছে । আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেঘলা আকাশের পাশাপাশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ।
আগামিকাল শুক্রবার 10 এপ্রিল থেকে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ধীরে ধীরে বাড়বে । রাজ্যে দু'দফায় ভোট । 23 এপ্রিল প্রথম দফার আগে আর মাত্র দুটো রবিবার । আগামী রবিবার মেগা মিছিল অবশ্যই থাকবে । সেক্ষেত্রে তীব্র গরমের অস্বস্তিতেই সারতে হবে মিছিল । এখনও পর্যন্ত তেমনই আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 50 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হয়েছে 08.08 মিলিমিটার ।