আজ থেকে ঝড়বৃষ্টি কমবে, চড়বে উষ্ণতার পারদ

আজ থেকে ঝড়বৃষ্টি কমবে, চড়বে উষ্ণতার পারদ
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : April 10, 2026 at 7:02 AM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: আপাতত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির বিরতি । আজ থেকে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । ভোট প্রচারে চড়বে আবহাওয়ার উত্তাপ ৷ বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । তবে সপ্তাহান্তে তা কমে যাবে ।
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে চার থেকে ছয় ডিগ্রি বাড়বে । ফলে আসন্ন নির্বাচনের প্রচারে প্রার্থীদের কড়া রোদে প্রচার করতে হবে বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস । চৈত্রের শেষবেলায় কালবৈশাখী যেমন পাওয়া গিয়েছে এবার গরমও দেখা দেবে তেমন । ইতিমধ্যে গত 72 ঘণ্টার ঝড়বৃষ্টিতে আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে আট ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমেছে তিন ডিগ্রি ।
ঝড়বৃষ্টির কারণ
আবহবিদরা বলছেন, উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের ওপরেও এই অক্ষরেখা বর্তমান । সে কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে । আর তা থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে ঝড়বৃষ্টি বাড়ছে । তবে আজ শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে । এ ছাড়াও একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করেছে ছত্তিশগড় এবং সংলগ্ন এলাকায় । ফলে বৃষ্টির একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে রাজ্যে ।
দক্ষিণের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টি কমবে । তবে এদিনও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দমকা হাওয়ার কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা হওয়ার গতিবেগ হতে পারে ।
উত্তরে আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে আজ । ওপরের পাঁচটি জেলার তিনটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙে ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বাকি পাঁচ জেলাতে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি কমতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের মতো সপ্তাহান্তে মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরেও ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 08.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 100 এবং সর্বনিম্ন 79 শতাংশ ।