21 জুলাইয়ের সমাবেশে কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি, পাহাড় থেকে সমতলে চলবে দুর্যোগ

21 জুলাইয়ের সমাবেশে কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি, পাহাড় থেকে সমতলে চলবে দুর্যোগ
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : July 20, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: বৃষ্টি আরও কিছুদিন চলবে । আষাঢ়ের পর এবার শ্রাবণেও ভালো ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত বর্ষার । আকাশ মেঘলা । বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে বাংলা । আগামী কয়েকদিন ভিজবেও ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট থাকবে । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে শ্রীগঙ্গানগর, রোহতক, হরদই, বারাণসী, রাঁচি ও সাগরদ্বীপ হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং উত্তর বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখাও সক্রিয় রয়েছে । এর প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ অব্যাহত
আজ, সোমবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
21 ও 22 জুলাই অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
আগামিকাল 21 জুলাই মঙ্গলবার দুই 24 পরগনা এবং নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
22 জুলাই বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
23 জুলাই বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
21 থেকে 23 জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টির রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 03.06 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 32.06 মিলিমিটার ।