সমুদ্রে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, রাজ্যে অব্যাহত ঝড়বৃষ্টির ইনিংস

সমুদ্রে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, রাজ্যে অব্যাহত ঝড়বৃষ্টির ইনিংস
আজ দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : May 12, 2026 at 8:14 AM IST
কলকাতা, 12 মে: ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যজুড়ে । দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা । তবে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি ।
সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়বে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে । ঝড়বৃষ্টি এবার গ্রীষ্মের শুরু থেকেই হয়ে চলেছে । ফলে গরম সেভাবে বঙ্গের আবহে থাবা বসাতে পারেনি । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উত্তর শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি একই এলাকায় অবস্থান করছে । এর সঙ্গে যুক্ত ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5.8 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । আগামী 48 ঘণ্টায় এটি আরও শক্তিশালী হতে পারে ।
অন্যদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । নিম্নচাপটি শক্তিশালী হলে তার প্রভাব রাজ্যের আবহাওয়ায় পড়বে কি না, তা নিয়ে এখনই আলিপুর বলতে নারাজ । তবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা ।
দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কিছু অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়তে পারে । আগামিকাল বুধবার ও পরশু বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । শুক্রবার ও সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলারই দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে । আগামী কয়েকদিনও বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে । আজ থেকে পরশু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গজুড়েই বৃষ্টি হবে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে । কোথাও কোথাও 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা । শুক্র ও শনিবার ওপরের পাঁচটি জেলা ও ডুয়ার্স অঞ্চলে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রী সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 54 শতাংশ ।