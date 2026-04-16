ঝড়জলের দুর্যোগ অব্যাহত উত্তরে, কালবৈশাখীর আশায় দক্ষিণবঙ্গ

ঝড়জলের দুর্যোগ অব্যাহত উত্তরে, কালবৈশাখীর আশায় দক্ষিণবঙ্গ
উত্তরবঙ্গে যখন প্রবল ঝড়বৃষ্টি, দক্ষিণবঙ্গে তখন গরমে নাজেহাল মানুষ ৷ কালবৈশাখীর পূর্বাভাস থাকলেও তা কতটা অস্বস্তি কাটাবে তা নিয়ে সন্দিহান আবহবিদরা ৷
Published : April 16, 2026 at 7:45 AM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: পয়লা বৈশাখে গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের উপরের জেলাগুলিতে মুষলধারে বৃষ্টি ৷ তার বর্ষশুরু দিনে ভোট প্রচারেও সাময়িক বিঘ্ন ঘটেছে ৷ তবে এরকম আবহাওয়ায় আপাতত কয়েকদিন চলবে দুই বঙ্গে ৷ আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী সাত দিনে রাজ্যে বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ।
আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বজ্রপাত-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়ার দাপট বেশি থাকবে দক্ষিণবঙ্গে ৷ এরপর ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমে যাবে । গরম বাড়বে । উত্তরবঙ্গে টানা বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকবে আপাতত ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের ঘূর্ণাবর্ত এবং উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন । বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশের কারণে আগামী কয়েকদিন বজ্রপাত-সহ ঝড় বা কালবৈশাখীর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । তবে তাতে অস্বস্তিকর গরমের অনুভূতি কমার কথা স্পষ্ট করেনি হাওয়া অফিস ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেলের দিকে কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে 16 ও 17 এপ্রিল বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনায় ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । অন্যান্য জেলাতেও 40-50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । সপ্তাহান্তে বৃষ্টি কমে গেলেও কিছু জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
সোম ও মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম-সহ পশ্চিমের জেলাগুলোতে অস্বস্তিকর আর্দ্রতাযুক্ত গরম বজায় থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামী সাতদিনই বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি সঙ্গী হবে উত্তরবঙ্গে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।