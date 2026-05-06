রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে আজও, সঙ্গে 50-60 কিমি বেগে দমকা হাওয়া

রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে আজও, সঙ্গে 50-60 কিমি বেগে দমকা হাওয়া
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে ।
Published : May 6, 2026 at 12:12 PM IST
কলকাতা, 6 মে: চলতি সপ্তাহজুড়ে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । তবে তারপর থেকে বৃষ্টি কমে গিয়ে গরম বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজ্যের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে অনুকূল পরিস্থিতির জেরে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বজ্রপাত-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা । বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর অবস্থানরত ঘূর্ণাবর্ত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 6 মে বুধবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । কোথাও কোথাও বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । অন্যান্য জেলাতেও বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
7 ও 8 মে অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড় হতে পারে ৷ সঙ্গে দমকা হাওয়ার গতি 30-50 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা ।
9 মে শনিবার মূলত পশ্চিমাঞ্চলের জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ।
10 মে রবিবার থেকে বৃষ্টি কমে যাবে । তবে কোথাও কোথাও বজ্রপাত-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে । আজ সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ উত্তরবঙ্গজুড়েই বৃষ্টির সম্ভাবনা । তবে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল বৃহস্পতিবারও বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে । বিশেষ করে মালদা ও দিনাজপুরে দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ।
শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাত-সহ ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
শনিবার ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ।
রবিবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 06.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04.01 ডিগ্রি নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ ।