মৌসুমী অক্ষরেখার সক্রিয়তায় বৃষ্টি বাড়বে রাজ্যে, উত্তরে ভূমি ধস; দক্ষিণবঙ্গে বজ্রপাত

মৌসুমী অক্ষরেখার সক্রিয়তায় বৃষ্টি বাড়বে রাজ্যে, উত্তরে ভূমি ধস; দক্ষিণবঙ্গে বজ্রপাত
রাজ্যজুড়ে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপুটে ইনিংস চলবে ৷ দুই বঙ্গেই দুর্যোগের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ কোন জেলায় কতটা বৃষ্টি হবে ?
Published : June 20, 2026 at 9:42 AM IST
কলকাতা, 20 জুন: বৃষ্টির দাপট বাড়বে রাজ্যজুড়ে । শুক্রবারের মতো শনিবারও বৃষ্টি পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ৷ সারাদিন পরিস্থিতি প্রায় একইরকম থাকতে চলেছে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিবিধি
পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে ৷ অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামী সাতদিন রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে । পাশাপাশি ভূমিধসের সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
গত 24 ঘণ্টায় উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে । আপাতত উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস অব্যাহত থাকবে । আগামী তিন দিন এটা চলবে । তারপর কিছুটা কমবে ।
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আজ শনিবার ও আগামিকাল রবিবারও বৃষ্টি হবে । তবে তীব্রতা কমবে ধীরে ধীরে । সকাল থেকে দুপুর গড়ালে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । তবে ভারী বৃষ্টিপাতের তেমন সম্ভাবনা নেই । হালকা বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
22 জুন সোমবারও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে । বুধ-বৃহস্পতিতে বৃষ্টি বাড়বে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । বাদ যাবে না কলকাতাও ৷
উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ এর মধ্যে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে বেশি সতর্ক করা হয়েছে । বেশি বৃষ্টি হলে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে ধস নামার সম্ভাবনা থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
শুক্রবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 04.08 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 100 এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হয়েছে 50.08 মিলিমিটার ।