নবনির্বাচিত সরকারের শপথের দিন রাজ্যে কমলা সতর্কতা !
পুরো সপ্তাহজুড়ে চলবে ঝড়বৃষ্টি ৷ তাই নবনির্বাচিত সরকারের শপথের দিন রাজ্যে দুর্যোগ পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : May 7, 2026 at 10:23 AM IST
কলকাতা, 7 মে: আরও কয়েকদিন রাজ্যে ঝড়বৃষ্টি চলবে । কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে । যার প্রভাবে বৈশাখেও গরম তার প্রত্যাশিত দাপট দেখাতে পারেনি । তবে আগামী সপ্তাহ থেকে পারদ চড়বে । বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় । চলতি সপ্তাহের পুরোটাই রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি হবে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব উত্তরপ্রদেশের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । তার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । ফলস্বরূপ পুরো রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । আজ, বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের কোথায় কোথায় আজ বৃষ্টি ?
- আজ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়ায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । এর সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আজ ৷
- আগামিকাল শুক্রবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূমে ঝড় ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতেও ঝড় বইতে পারে । যার গতিবেগ ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা ।
- শনিবার, পঁচিশে বৈশাখ রাজ্যে নবনির্বাচিত সরকার শপথ নেবে । ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান । আসতে পারেন দেশের প্রধানমন্ত্রী-সহ ভিভিআইপিরা । এদিনও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূমে ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে । কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস । বাকি জেলায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সতর্কতা রয়েছে এদিন ।
উত্তরবঙ্গের কোথায় কোথায় আজ বৃষ্টি ?
- আজ উত্তরবঙ্গজুড়ে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । মালদা, দুই দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হতে পারে । বাকি জেলায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা ।
- রবিবার অর্থাৎ 10 মে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রির নীচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 93 ও সর্বনিম্ন 61 শতাংশ ।