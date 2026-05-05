আজও রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টি, আগামী দু'দিন বঙ্গে মনোরম আবহাওয়া

আজও রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টি, আগামী দু'দিন বঙ্গে মনোরম আবহাওয়া
ভোটের উত্তাপ থাকলেও আবহাওয়ায় আপাতত তা নেই ৷ গ্রীষ্মকালের তপ্ততা থেকে দু'দিনের স্বস্তি ৷ আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
Published : May 5, 2026 at 9:39 AM IST
কলকাতা, 5 মে: নিম্নচাপ অক্ষরেখায় মেঘ জমেছে । রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলছে । আগামী আরও দুই থেকে তিনদিন ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি চলবে । রাজ্যজুড়ে এখন নির্বাচনের উত্তাপ । পালাবদলের হাওয়া । ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত একাধিক জেলা ৷ তবে আপাতত প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় পরিবর্তন নেই । দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা । আবার কখনও সম্পূর্ণ মেঘলা । বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে । ফলে গরম স্বাভাবিকের তুলনায় কম ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বৃষ্টির কারণ
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, গাঙ্গেয় বঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । যার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে । এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্র-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । যার জেরে গত কয়েকদিন ধরে ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে । পরশু পর্যন্ত একই পরিস্থিতি চলবে । এর ফলে বৈশাখে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা নেমে গিয়েছে । আপাতত আরও দু'দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে । তারপর ধীরে ধীরে পারদ চড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গে আজ 5 মে, মঙ্গলবার অনেক জায়গায় বৃষ্টি হবে । দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতি ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার হতে পারে । পূর্ব বর্ধমান, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনায় মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস । কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
6 ও 7 মে, বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কমে কয়েকটি জেলায় হবে ।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ 5 মে অর্থাৎ মঙ্গলবার সব কয়টি জেলায় বৃষ্টি চলবে, তবে ঝড়ের তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে । বুধবার ও বৃহস্পতিবার আবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
আজ সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ ।