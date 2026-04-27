আজ থেকে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, দুর্যোগ অব্যাহত পাহাড়ে

আজ থেকে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, দুর্যোগ অব্যাহত পাহাড়ে
আজ আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : April 27, 2026 at 9:43 AM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ । হাওয়ায় গুমোট ভাবটা কিছুটা দূর হচ্ছে বটে, তবে শুষ্ক আবহাওয়ায় গরমের অনুভূতি অনেকটা কমে গিয়েছে বলা যাবে না । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি নিচে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস চলতি মাসের বাকি কয়টি দিনে রাজ্যের আবহাওয়ায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে । উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলার পাশাপাশি এবার দক্ষিণবঙ্গেও শুরু হবে দুর্যোগ ৷
ঝড়বৃষ্টির কারণ
বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ঝাড়খণ্ড ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । পূর্ব ভারতে সক্রিয় রয়েছে শক্তিশালী পশ্চিমী জেট স্ট্রিম । যার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে ভরা বৈশাখে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । ফলে গতকাল রবিবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আজ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে । তবে একইসঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হবে । নদিয়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে অনেক জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ।
28 এপ্রিল মঙ্গলবার থেকে 1 মে শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রঝড় চলবে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বেশ কিছু জায়গায় 40-60 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
2 মে শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমে কয়েকটি জেলায় সীমিত থাকবে । চলতি মাসের বাকি কয়দিন ঝড়বৃষ্টির প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় রাশ পড়বে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৈশাখে এখনও দাপট দেখাতে পারেনি । আজ ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী (7-20 সেমি) বৃষ্টি হতে পারে ।
বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে । কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । শনিবারও অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।