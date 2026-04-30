রাতভর বৃষ্টিতে নামল তাপমাত্রা, আগামী কয়েকদিনে রাজ্যে বাড়বে দুর্যোগ

রাতভর বৃষ্টিতে নামল তাপমাত্রা, আগামী কয়েকদিনে রাজ্যে বাড়বে দুর্যোগ
বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : April 30, 2026 at 7:16 AM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: নির্বিঘ্নেই মিটেছে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফা ৷ বুধবার ভোট শেষে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত মুষলধারা ঝড়বৃষ্টি তীব্র গরমের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়েছে একাধিক জেলায় ৷
রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে, একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়তে চলেছে । উত্তর ভারত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । পাশাপাশি আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এই দুইয়ের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে । ফলস্বরূপ বাংলাজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । 2 মে শনিবার পর্যন্ত বাংলা ও উত্তর ওড়িশা উপকূল বরাবর এবং উপকূলের অদূরে সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার জন্য মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া অফিস ।
দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ অধিকাংশ জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড় ও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । নদিয়া, দুই 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । পূর্ব বর্ধমান ও উত্তর 24 পরগনার কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ।
1 থেকে 5 মে অর্থাৎ শুক্র থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই দফায় দফায় বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে । কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
30 এপ্রিল থেকে 3 মে অর্থাৎ আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে । উত্তরবঙ্গের ওপরের বাকি তিনটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে ঘণ্টায় 30-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।