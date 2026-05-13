উত্তরে দুর্যোগ অব্যাহত; দক্ষিণে ঝড়বৃষ্টি কমে বাড়বে তাপমাত্রা
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : May 13, 2026 at 7:22 AM IST
কলকাতা, 13 মে: দাপট কমবে ঝড়বৃষ্টির । তাতেই বাড়বে গরম । বৈশাখের শেষবেলায় গরম তার পুরানো দাপট দেখানোর ইঙ্গিত দিতে চলেছে । সেই রকমই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি কমেছে । হলেও তা বিক্ষিপ্তভাবে মূলত পশ্চিমের জেলাগুলোতে হচ্ছে । তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টি চলবে । পরে সেখানেও কমবে । এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে গতকাল মঙ্গলবার থেকে ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া গরম ও তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে । শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হলেও তা হালকা ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা । উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ আগামিকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে অর্থাৎ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । বাকি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক কম থাকবে । শুষ্ক আবহাওয়ায় বাড়বে তাপমাত্রা । গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে ।
আজকের তাপমাত্রায় তেমন বড়সড় পরিবর্তন নেই । গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় । স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা সেটা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা উপরে উঠতে পারে । গরম বাড়ার সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ক্রমশ বাড়বে ।
কলকাতায় আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । তবে স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি হতে পারে তবে সামান্য ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরের ছবিটা দক্ষিণের তুলনায় একটু আলাদা । সেখানে ঝড়বৃষ্টি চলবে । ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়েছে । আগামিকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক জেলায় ।
আজ বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত ঝড় হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহস্পতিবারও একই থাকবে আবহাওয়া ৷ সঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ।
শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাতে । পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 এবং সর্বনিম্ন 56 শতাংশ ।