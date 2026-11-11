বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের রাজ্যে বৃষ্টি, শুক্রবার থেকে বদল আবহাওয়ার

বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের রাজ্যে বৃষ্টি, শুক্রবার থেকে বদল আবহাওয়ার
cyclonic circulation over Bangladesh: আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃষ্টি এখন চলবে কয়েকদিন। মঙ্গলবার কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে।
Published : November 11, 2026 at 9:46 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশে ফের ঘূর্ণাবর্ত ৷ ফলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গে। আর তাতেই ফের বৃষ্টি পরিস্থিতি রাজ্যে ৷ সময়টা হেমন্ত কাল হলেও বৃষ্টিতে ভিজছে পাহাড় থেকে সমতল। তবে, শুক্রবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে নামবে পারদও।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বৃষ্টি চলবে কয়েকদিন। মঙ্গলবার কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে। বুধবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার এবং দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার থেকে আবার শুষ্ক আবহাওয়া। বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনাও কিছুটা কমবে। সকালের দিকে কলকাতা-সহ বেশ কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, এদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের জেলাতেও রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নীচের দিকে তিন জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গেও। পরের কয়েক দিনে তাপমাত্রা কমতে পারে।
এদিন কলকাতায় সকালের দিকে আংশিক এবং বেলা বাড়লে পুরোপুরি মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। মেঘলা আকাশের জেরে দিনে কম থাকলেও বাড়বে রাতের তাপমাত্রা ৷ বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ফের কমতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ।
বুধবার দিনের আকাশ শুরুতে আংশিক মেঘলা। বেলায় ধীরে ধীরে মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।