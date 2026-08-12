ঘূর্ণাবর্তের দোসর নিম্নচাপ, রাজ্যজুড়ে বাড়বে বৃষ্টি
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 12, 2026 at 8:40 AM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: শ্রাবণের শেষবেলায় চালিয়ে খেলছে বর্ষা । কখনও হালকা থেকে মাঝারি আবার কখনও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভিজছে বাংলা । এই বর্ষণসিক্ত আবহের নেপথ্যে ঘূর্ণাবর্ত এবং তার দোসর নিম্নচাপ । যার জেরে প্রভাব পড়তে পারে আজকের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু কোয়ালিফায়ার ইস্টবেঙ্গল বনাম কুয়েতের আল আরাবি ম্যাচে । বিঘ্ন ঘটতে পারে শনিবার 15 অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেও ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে ৷ যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 7.6 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবে আজ 12 অগস্ট উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ফলস্বরূপ আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি বাড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আগামী কয়েকদিন যেমন থাকবে
পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । তার মধ্যে দুই 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে ।
আগামিকাল 13 অগস্ট বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
শুক্রবার 14 অগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বীরভূমে এবং 15 অগস্ট শনিবার বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
16 ও 17 অগস্ট অর্থাৎ রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিস্তৃত এলাকায় বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
উত্তরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে উত্তরবঙ্গেও ৷ আগামিকাল 13 অগস্ট বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
14 অগস্ট ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
15 অগস্ট শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
এছাড়া 16 ও 17 অগস্ট অর্থাৎ আগামী রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । তার মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং দুই দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.01 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 40.05 মিলিমিটার ।