সোমবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 21 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

BENGAL WEATHER REPORT
কোনও এক বৃষ্টির দিনে, মহিলা সবে চলেছেন আপন গন্তব্য পানে (ফাইল ছবি - পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 1, 2026 at 8:56 AM IST

কলকাতা, 1 মে: চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহজুড়েই রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । ইতিমধ্যে গত দু'দিনের সান্ধ্যকালীন ঝড়বৃষ্টিতে ভরা বৈশাখে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ এবং সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমে গিয়েছে । ফলে সেই গরম আপাতত অনুভূত হচ্ছে না ।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে ঢোকার ফলে আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে ।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আজ প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে ।

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে । কিছু জেলায় প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । যার গতিবেগ ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৷ বিশেষ করে উপকূল ও পার্শ্ববর্তী জেলায় এই ঝড় হতে পারে ।

সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান-সহ বেশ কিছু জেলায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।

মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টির একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে ।

বুধবার বৃষ্টি কিছুটা কমলেও বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রপাত-সহ ঝড় হতে পারে ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আজ উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ।

সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে ৷ সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।

সোম ও মঙ্গলবার বজ্রপাত-সহ মাঝারি ঝড়বৃষ্টি চলবে ।

বুধবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । বাকি তিন জেলায় তুলনামূলক কম হবে ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 07.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 05.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 100 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় 54.01 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । রাজ্যের যেসব স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে সল্টলেক (63 মিমি), কলকাতা (54 মিমি), দমদম (54 মিমি), ময়নগুড়ি (67 মিমি), মাথাভাঙা (61 মিমি), আলিপুরদুয়ার (57 মিমি) এবং হাসিমারা (56 মিমি)।

