বৃষ্টি নাকি রোদ ঝলমলে দিন, দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী কেমন থাকবে আবহাওয়া

বৃষ্টি নাকি রোদ ঝলমলে দিন, দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী কেমন থাকবে আবহাওয়া
West Bengal Weather Forecast: আজ সোমবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : October 12, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:11 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: বর্ষার বিদায়বেলাতেও বৃষ্টির রেশ যেন শেষ হচ্ছে না ৷ তবে, পুজোর আবহে তাল কাটবে না বৃষ্টি ৷ ছিটেফোঁটা হলেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই ৷ এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
রাজ্যে নিম্নচাপের প্রভাব কতটা
পুজোর মুখে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মঙ্গলবার একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়েছে আন্দামান সাগরে । নিম্নচাপ তৈরি হলেও তার অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে । দূরত্ব বেশি হওয়ায় বঙ্গে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম । পুজোর দিনগুলি মূলত শুষ্ক থাকবে। বাংলার উপকূল থেকে দূরের সমুদ্রে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, শুষ্ক আবহাওয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে । দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । বর্ষা বিদায়ের পর্বও চলছে । সকাল এবং সন্ধ্যায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে । ফলস্বরূপ পুজোর মুখে বৃষ্টির সম্ভাবনা অল্প হলেও রয়েছে । তাতে জনজীবন সমস্যায় পড়বে না ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকেই শুষ্ক আবহাওয়া শুরু হয়েছে । তবে, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন উপরের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । কলকাতা-সহ বেশ কিছু জেলায় মঙ্গলবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে । বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । এই দিনগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে আবার শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ থেকে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গে । বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি । তবে শুক্র এবং শনিবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে উপরের দিকের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ৷
পুজোয় কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশের সামান্য সম্ভাবনা থাকবে । দিনের বেলায় পরিষ্কার আকাশ থাকলেও বেলা বাড়লে জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । বুধবারের মধ্যে বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হবে । মঙ্গলবার পর্যন্ত পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
বুধবার রাত থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে ৷ বৃহস্পতি থেকে শনিবারের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।