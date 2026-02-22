রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আলুচাষীরা

রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আলুচাষীরা
বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প জেলাগুলিতে বায়ুর নিম্নস্তরে প্রবেশ করছে ৷ আর তার জেরে এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ রবি এবং সোমবার দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । আজ রবিবার দিনের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 20 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
জানা গিয়েছে, মূলত ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনায় হতে পারে বৃষ্টি । এছাড়া মোটের উপর আগামী সাতদিন বঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । ফাল্গুনের মাঝামাঝিতে বৃষ্টির ভ্রুকুটির কারণ ব্যাখ্যায় আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বাতাসের নিম্নস্তরের গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কিছুটা থাকতে পারে । এর জেরেই এই বৃষ্টিপাত ।
বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প এইসব জেলাগুলিতে বায়ু নিম্নস্তরে প্রবেশ করতে পারে । তারই জেরে এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । আগামী দু'দিনে ন্যূনতম তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়বে । উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে । তবে তা সামান্য বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের । এরপর আর তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য হবে না বলেই জানা গিয়েছে । তবে রবি এবং সোমবার মেঘলা আকাশ থাকার কারণে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে যেতে পারে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29 থেকে 31 ডিগ্রির মধ্যে যেতে পারে ।
কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ রবিবার এবং আগামিকাল সোমবার মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ অনেকদিন পরে বৃষ্টির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে দুই বঙ্গের আবহাওয়াতেই । ফলে কৃষি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । বিশেষ করে আলু চাষের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
পূর্বাভাস রয়েছে, দক্ষিণের যে জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেই জেলাগুলিতে আলু এবং অন্যান্য চাষাবাদে প্রভাব পড়তে পারে ৷ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 19.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বনিম্ন 38 এবং সর্বোচ্চ 83 শতাংশ ছিল ।