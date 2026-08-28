বঙ্গোপসাগরে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, উত্তর থেকে দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 28, 2026 at 7:36 AM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: মেঘাছন্ন আকাশ । ভ্যাপসা গরমে ভাদ্র মাসে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি । গরম যে বেজায় আছে তা নয়, তবে অস্বস্তিসূচক যথেষ্ট চড়া ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
ইতিমধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া অফিস ফের নিম্নচাপ ঘনিয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছে । নিম্নচাপের জেরে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস । বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
সমুদ্রপৃষ্ঠে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে অমৃতসর, আম্বালা, মুজফ্ফরনগর, দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, রাঁচি ও দিঘার উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এর পাশাপাশি দক্ষিণ বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থানকারী ঘূর্ণাবর্তটি বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন এলাকায় সক্রিয় । এর প্রভাবে আগামীকাল 29 অগস্ট শনিবার একই অঞ্চলে একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণের আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ইতিমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে । পুরুলিয়ার এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হয়েছে । আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই একাধিক স্থানে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আগামিকাল শনিবারও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 29 থেকে 31 অগস্ট অর্থাৎ, শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে সাময়িকভাবে তাপমাত্রাজনিত স্বস্তি মিলতে পারে । তবে, আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি পুরোপুরি কাটবে না । আলিপুরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চললেও শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জন্য ফের বাড়তে পারে বৃষ্টির দাপট ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
আজ শুক্রবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বেশিরভাগ অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের বাকি তিন জেলার একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । আগামীকাল শনিবারও উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বাদ যাবে না বাকি তিন জেলাও ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ ।