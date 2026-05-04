রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা, সারাদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানুন

রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা, সারাদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানুন
বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ আজ ৷ বৃষ্টি পূর্বাভাস আগে থেকেই ছিল ৷ তবে কোথায় কেমন আবহাওয়া থাকবে তা জানতে পড়ুন প্রতিবেদন ৷
Published : May 4, 2026 at 7:21 AM IST
কলকাতা, 4 মে: রাজ্যজুড়ে আজও অব্যাহত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । গত কয়েকদিন ধরে বঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে । সামনের কয়েকদিনও এমনই আবহাওয়া থাকবে ৷ 7 মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ সোমবার দিনের শুরুতে আকাশ মেঘলা থাকবে । পরে বিকেল এবং সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বর্তমানে পঞ্জাব থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা হরিয়ানা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তর গাঙ্গেয় বঙ্গ, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ অসম হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1.5 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত । একই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের ওপর অবস্থানরত ঘূর্ণাবর্ত এখনও সক্রিয় এবং সেটিও প্রায় 1.5 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত ।
এই পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও সঙ্গে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির ফলে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে অবস্থান করছে ৷ যা এই তীব্র গরমের মরশুমে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে ।
আজ সোমবার দক্ষিণবঙ্গজুড়েই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । পূর্ব বর্ধমান, উত্তর 24 পরগনা ও হুগলি জেলার কিছু জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । বাকি জেলাগুলিতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনায় বুধবার পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । তারপর থেকে ঝড়বৃষ্টি কমবে ।
আগামী সাত দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আজ সোমবারও আবহাওয়া একই থাকবে । মালদা, দুই দিনাজপুর এবং দার্জিলিংয়ে বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের পূর্বাভাস ।
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.08 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.07 ডিগ্রি নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।