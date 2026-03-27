উত্তরে ভারী বর্ষণ, আজও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরে ভারী বর্ষণ, আজও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল-সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : March 27, 2026 at 9:40 AM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: রাজ্যজুড়ে বজ্রপাত-সহ ঝড়ের প্রবণতা বাড়ছে । দক্ষিণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন উত্তর ওড়িশার ওপর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে ৷ যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1.5 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত । পাশাপাশি অনুকূল বায়ুপ্রবাহ ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনে একাধিক জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের দাপট দেখা যেতে পারে । বৃহস্পতিবার ব্যাপক ঝড়ের কারণে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান অবতরণে সমস্যা তৈরি হয় । এই ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতি আগামী কয়েকদিন বঙ্গের আবহে চলবে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন । ঝড়বৃষ্টির প্রভাবে বাংলাজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও অসহ্য গরমের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ।
চলতি মাসের শেষ কয়েকটি দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে । তবে সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা ৷ পারদও চড়বে সেদিন থেকে । ইতিমধ্যেই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ 33 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলেছে । বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমানের পানাগড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ উত্তরবঙ্গের মালদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । একই সঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এক-দু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
28 মার্চ শনিবার উত্তরবঙ্গজুড়ে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
29 মার্চ রবিবার বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে । কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
30 মার্চ সোমবার ওপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের এক-দু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 27 মার্চ শুক্রবার ফের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়গ্রামের একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
28 মার্চ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই অনেক জায়গায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
29 মার্চ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
30 মার্চ সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও নদিয়া জেলায় এক-দু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । অন্য জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । এরপর থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.05 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 56 শতাংশ ।