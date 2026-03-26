আপাতত ঝড়বৃষ্টি চলবে রাজ্যে, সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি

আপাতত ঝড়বৃষ্টি চলবে রাজ্যে, সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : March 26, 2026 at 9:29 AM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঢুকে পড়লেও তা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে চলেছে । আপাতত এই পরিস্থিতি চলবে ।
উত্তরবঙ্গে এখনও বৃষ্টি চলবে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশই উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির কারণ । দক্ষিণবঙ্গে মূলত পশ্চিমের জেলাগুলোতে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে । তবে তা আরও কমার ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । 30 মার্চ সোমবার থেকে রাজ্যের সামগ্রিক বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতির উন্নতি হবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে রাজ্যজুড়ে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে চলেছে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণ ছত্তিশগড় পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । এর প্রভাবেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতও হতে পারে ।
আজ 26 মার্চ বৃহস্পতিবার ওপরের পাঁচটি জেলার এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । বাকি জেলায় মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
27 মার্চ শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । একই সঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এক-দু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
28 মার্চ শনিবার উত্তরবঙ্গজুড়ে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
29 মার্চ রবিবার বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে । তবে কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
30 মার্চ সোমবার ওপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের এক-দু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
26 মার্চ আজ বৃহস্পতিবার পশ্চিমর জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এক-দু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
27 মার্চ শুক্রবার ফের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়গ্রামের একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
28 মার্চ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই অনেক জায়গায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
29 মার্চ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
30 মার্চ সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও নদিয়া জেলায় এক-দু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । অন্য জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । এরপর থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.03 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।