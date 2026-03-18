বৃষ্টির হাত ধরে নিম্নমুখী তাপমাত্রা, সপ্তাহভর রাজ্যজুড়ে ঝড়জলের পূর্বাভাস
আজ বুধবার দিনে মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 23 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : March 18, 2026 at 7:27 AM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: ঝড়বৃষ্টির দাপটে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি কম । আকাশ আংশিক মেঘাছন্ন । বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রাজ্যে ।
চৈত্র মাসে বৃষ্টিস্নাত আবহে গ্রীষ্মের আগমনীতে কিছুটা হলেও ধাক্কা । আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগামী সাতদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে । আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ 18 মার্চ বুধবার দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, দুই 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে । কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে ।
19 মার্চ বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি ও পশ্চিম বর্ধমানে এর প্রভাব বেশি থাকতে পারে ।
20 ও 21 মার্চ অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 50–60 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । অর্থাৎ, ঈদের উৎসবে কাঁটা ছড়াতে পারে ঝড়বৃষ্টি । এরপর থেকে বৃষ্টি কমে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া অফিস ।
22 মার্চ রবিবার রাজ্যের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । 23 মার্চ সোমবার দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম ও দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বাকি জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও একইরকম পরিস্থিতি থাকবে । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে 18 থেকে 21 মার্চ অর্থাৎ, আজ থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি, বজ্রপাত-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
20 মার্চ শুক্রবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি এবং দার্জিলিংয়ে কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি হতে পারে ।
22 ও 23 মার্চ অর্থাৎ, রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এরপর থেকেই উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব কমার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 18.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 05.02 ডিগ্রি নিচে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.06 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 54 এবং সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ।