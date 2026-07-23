দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, রবি থেকে দুর্যোগ বাড়বে উত্তরে

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, রবি থেকে দুর্যোগ বাড়বে উত্তরে
আজ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ও 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : July 23, 2026 at 7:20 AM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে হঠাৎ হঠাৎ করে ভিজছে বাংলা । উত্তরবঙ্গের তুলনায় এখন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হবে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সেইরকমই ।
এই বিষয়ে হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে এবং তা রাজস্থান থেকে দিঘা হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে বিস্তৃত । পাশাপাশি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । যা থেকে আরব সাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে ।
এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলাতে । শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে নীচের দিকের জেলাগুলিতে । রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
মূলত মেঘলা আকাশের সঙ্গে সর্বত্র দফায় দফায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই 24 পরগনাতে ।
আগামিকাল শুক্রবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ।
শনিবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও কমবে ব্যাপকতা । রবি এবং সোমবার বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
ক্রমশ বৃষ্টি কমবে উত্তরে । নীচের দিকের তিন জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আজ বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে মালদা ও দুই দিনাজপুরে ।
আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ শুক্র এবং শনিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই । তবে রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে । সেদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
আগামিকাল শুক্রবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায় । শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে শহরতলিতে ৷ মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 02.03 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 82 শতাংশ ।