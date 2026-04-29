আজ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বাধা হতে পারে ঝড়বৃষ্টি

আজ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বাধা হতে পারে ঝড়বৃষ্টি
বঙ্গে আজ শেষ দফার ভোটগ্রহণ ৷ গরমের আবহে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ কেমন থাকবে সারাদিন, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 29, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির দাপট । কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । আজ রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন । 142টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ । প্রথম দফায় 152টি কেন্দ্রে ভোটদান প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হয়েছিল । শেষ দফায় ফের খরতাপ ভোটদানে বাধা হবে কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বাতাসে অনুকূল পরিস্থিতির কারণে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের ওপর ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে, পূর্ব-পশ্চিম নিম্নচাপ অক্ষরেখা ও বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের কারণে এই ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
আজ আবহাওয়া কেমন থাকবে
বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ, বুধ ও বৃহস্পতিবার প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে বজ্রপাত-সহ ঝড় ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 50-60 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলিতে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ।
পরশু অর্থাৎ, 1 মে শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টি চলবে ৷ সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া ।
শনিবার 2 মে কিছু কিছু জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে । তবে রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমে যাবে । বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আগামিকাল বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে ৷ মাঝে মাঝে ভারী বর্ষণ হতে পারে ।
রবিবার বৃষ্টি কিছুটা কমলেও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি চলতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 85 এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ ।