বর্ষার বিদায়বেলায় নিম্নচাপ, একাধিক জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

বর্ষার বিদায়বেলায় নিম্নচাপ, একাধিক জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
West Bengal Weather Update: আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 20, 2026 at 8:58 AM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: কখনও চড়া রোদ, কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ৷ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া এখন এরকমই ৷ কখনও ঘেমে নেয়ে অস্থির, আবার বৃষ্টিতে স্বস্তি ৷ তবে, আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজস্থানের পশ্চিম থেকে আজ বর্ষার বিদায় পর্ব শুরু হবে ৷ বাংলা থেকে কবে এবার পাকাপাকিভাবে বর্ষার বিদায় হবে, তার দিনক্ষণ এখনও মেলেনি ৷
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
উত্তর আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে 5টা নাগাদ সেখানে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে । নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আগামিকাল 21 সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ 22 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
এরপর গভীর নিম্নচাপটি আরও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে এবং 23 সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে দক্ষিণ ওড়িশা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি পশ্চিম-মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে পারে । যে কারণে 21 সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে 25 সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা । সোম এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে এখনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । পরিবর্তে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলায়। বৃহস্পতিবার ফের উপরের দিকে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে । আপাতত সোম এবং মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই দক্ষিণবঙ্গে ।
বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে ৷ সেদিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাতে ৷ বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই । আজ উপরের দিকের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ৷ বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উপরের দিকের জেলাগুলিতে । এদিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা বেশি জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি হবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ ।