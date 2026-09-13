উত্তরে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস, নিম্নচাপের জেরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের একাধিক জেলা
West Bengal Weather Update: আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
Published : September 13, 2026 at 7:23 AM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: নিম্নচাপ সমুদ্রে ঘনীভূত থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব সেভাবে পড়বে না বলেই পূর্বাভাসে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । এদিকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে শনিবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে ।
ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাস দিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কিছু অংশেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে । উত্তর-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে একটি নিম্নচাপ । শনিবার সকালে এর কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় । এর সঙ্গে যুক্ত ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 7.6 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । নিম্নচাপটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
এই নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি । আজ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি, এক বা দুই জায়গায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 14 থেকে 17 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে পারে । পরবর্তী দু'দিনও দক্ষিণবঙ্গে অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে, বৃষ্টির দাপট ক্রমে কমবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট ধীরে ধীরে বাড়বে । আজ, রবিবার উত্তরের উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । পাশাপাশি, বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ ও ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে থাকার সম্ভাবনা ।
আগামিকাল সোমবারও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । 14 থেকে 16 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সোম থেকে বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে ।
পরবর্তী দু'দিন অর্থাৎ, বুধ ও বৃহস্পতিবার উপরের পাঁচ জেলার চারটি অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপ এবং মৌসুমী অক্ষরেখার সক্রিয় অবস্থানের কারণেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির এই পরিস্থিতি ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 77 শতাংশ ।