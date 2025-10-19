আলোর উৎসবে বৃষ্টির ভ্রুকুটি, ভিজবে উত্তর-দক্ষিণের কিছু জেলা
বাংলা থেকে বর্ষা বিদায় নিলেও বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না বঙ্গবাসীর ৷ দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজোতেও কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া অফিস ৷
Published : October 19, 2025 at 7:15 AM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: আলোর উৎসবে কি খলনায়কের ভূমিকায় বৃষ্টি ? আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের চার জেলা অর্থাৎ, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুরের কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় ঝড়বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই । আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, ওই পর্যন্তই ।
আজকের আবহাওয়া
আজ রবিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
ঘূর্ণাবর্তের বর্তমান অবস্থান
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের দেওয়া বিশেষ বুলেটিন অনুসারে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত । তার প্রভাবেই আগামী 21 অক্টোবর মঙ্গলবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল । এই নিম্নচাপ অঞ্চল সাগরের উপর দিয়ে ক্রমে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । পরের 48 ঘণ্টায় তা দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগের উপরে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । এর প্রভাব বাংলার ওপর পড়ার সম্ভাবনা কম ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামিকাল সোমবার কালীপুজোর দিন দক্ষিণের সব জেলাই থাকবে শুকনো খটখটে । কিছু জায়গায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, তবে বৃষ্টি হবে না । পরশু মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । বুধ এবং বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন, এমনকি শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ।
দক্ষিণের মতো উত্তরবঙ্গেও আলোর উৎসবের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে আজ রবিবার দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । জলপাইগুড়ির কিছু অংশেও হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস । উত্তরের বাকি পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আগামিকাল সোমবারও উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । আকাশ থাকবে রোদ ঝলমলে ও পরিষ্কার । সকালের দিকে কোথাও কোথাও সামান্য কুয়াশা থাকতে পারে । তাই বলাই যায় কালীপুজোয় পাহাড় এবং সমতলের কিছু জেলার কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হলেও তা উৎসবের আনন্দ মাটি করবে না ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 53 শতাংশ ।