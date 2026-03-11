উত্তরে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে তাপমাত্রা
বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তাতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হয়নি ৷ বেলা বাড়তেই রোদ বেশ গায়ে লাগছে ৷ কেমন থাকবে আজকের আবহাওয়া ?
Published : March 11, 2026 at 7:45 AM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস তথা হলুদ সতর্কতা থাকলেও তা অনেকাংশেই কেবল মেঘলা আকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় সেভাবে বৃষ্টির দেখা মেলেনি ৷ যদিও একে অবশ্য শাপে বর বলেই মনে করছেন চাষীরা ৷ আলু-সহ বিভিন্ন ফসল কাটার মুখে বৃষ্টি হলে তা পাকা ধানে মই দেওয়ার সামিল হত ৷
আজ বুধবার দিনে মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । বিকেলে কোথাও কোথাও হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পূর্ব বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । উত্তর-পূর্ব অসম এবং নাগাল্যান্ডের উপরে রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত । ঝাড়খণ্ড থেকে মরাঠাওয়াড়া পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । এর প্রভাবেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা এবার তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে । যদিও ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের দোরগোড়ায় ঝড়বৃষ্টিতে গরম কমার ইঙ্গিত নেই । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের বেশ কিছুটা ওপরে । তবে সবসময় যে উপরে রয়েছে তা বলা যাবে না । সবে তিরিশের ঘরে ঢুকেছে । চলতি সপ্তাহেই শুষ্ক গরমের হাত ধরে পারদ আরও চড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
তারা জানিয়েছে, আজ বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা । আগামিকাল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টিপাত কমে যাবে । শুষ্ক আবহাওয়ায় ফিরবে গরম । চড়বে পারদ । উত্তরবঙ্গেও আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় । 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে । এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ।
বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বৃহস্পতিবার থেকে শুষ্ক হতে থাকবে আবহাওয়া । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে । জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও থাকবে । পারদ চড়ে 34 থেকে 35 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে ।
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.01 এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.04 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 55 এবং সর্বোচ্চ 92 শতাংশ ।