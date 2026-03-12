নিম্নচাপের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিম্নচাপের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস
ফাগুনের হালকা দহনের মাঝে ভিজবে একাধিক জেলা ৷ তার জেরে সামান্য রাশ পড়বে ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রায় ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : March 12, 2026 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় হালকা বৃষ্টি হয়ে চলেছে । বাংলার আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন । বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি । ফাল্গুন শেষে চৈত্রের শুরুতেই বৃষ্টির এই পরিস্থিতিতে চিটচিটে গরম কমেছে । যদিও মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রির ঘরে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলতে পারে । একই পূর্বাভাস আজ বৃহস্পতিবারও হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের জন্য রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের 12টি জেলায় সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য হবে না । তবে দিনের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে । তিনদিন পর থেকে ফের পারদ নামবে ।
উত্তরের আবহাওয়া কেমন থাকবে জানুন
উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হতে পারে । বিশেষ করে ওপরের পাঁচটি জেলায় বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এই সমস্ত জেলায় ঘণ্টায় 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে । সোমবারের পর দুর্যোগ কিছুটা কমতে পারে ।
আজ আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের বেলা মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । কোথাও কোথাও হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বিকেলের দিকে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
ফাগুনের শেষবেলায় ঝড়বৃষ্টির কারণ
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 01.05 কিলোমিটার উচ্চতায় পশ্চিম অসম থেকে বাংলাদেশ হয়ে গাঙ্গেয় বঙ্গ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন উত্তর শ্রীলঙ্কার সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর 01.05 ও 03.01 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর প্রভাবেই বাংলার জেলাগুলোতে বৃষ্টির হালকা ঝাপটা বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 24.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.09 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.02 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 61 এবং সর্বোচ্চ 95 শতাংশ ।