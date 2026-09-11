নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে ভিজবে বাংলা, সপ্তাহান্তে বৃষ্টির বৈপরীত্য উত্তর-দক্ষিণে
West Bengal Weather Update: আজ, শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 11, 2026 at 8:04 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ এলাকায় থাকা ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । আজ সেই নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় । অন্যদিকে, মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়ার পর দিঘার উপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ।
নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলবে মূলত পশ্চিমের এবং উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । তিনি বলেছেন, "দক্ষিণবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বৃষ্টি কমবে সপ্তাহান্তে । উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।"
নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । ফলস্বরূপ আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ এবং ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া জেলাতে । আগামিকাল শনিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই । বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে । সপ্তাহান্তে ক্রমশ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ, শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । বাকি সব জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ।
আগামিকাল শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি; উপরের এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । রবিবার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । এছাড়া বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা । সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।