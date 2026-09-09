থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি একাধিক জেলায়

থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি একাধিক জেলায়
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : September 9, 2026 at 7:47 AM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না । ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বঙ্গের আবহে শ্রাবণের রেশ । অবশ্য এর জন্য ভাদ্রের পচা গরম থেকে রেহাই পাচ্ছে বঙ্গবাসী ৷
আজও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক জেলায় । সঙ্গে থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি । তবে আগামিকাল বৃহস্পতিবার থেকে ক্রমশ কমবে বৃষ্টি । উত্তরবঙ্গেও আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । আগামিকাল অবধি বৃষ্টি কম থাকলেও শুক্র ও শনিবার ফের ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে ।
আইএমডি জানিয়েছে, 11 সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বর্তমানে উত্তর-পূর্ব বিহারে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়া এবং দিঘার ওপর দিয়ে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । ফলস্বরূপ রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় । বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস হইতে পারে ।
আগামিকাল বৃহস্পতিবার থেকে অবশ্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই । তুলনামূলকভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমাণ কমবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ, বুধ এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দু-এক জায়গায় । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে নীচের দিকের তিন জেলাতে ।
শুক্র ও শনিবার ফের উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । আজকের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমবে । বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.01 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ।