শুক্র সকালে আচমকা ঘন কুয়াশা, রবি থেকে বঙ্গজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

শুক্র সকালে আচমকা ঘন কুয়াশা, রবি থেকে বঙ্গজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস
চৈত্র পড়তেই গরম চোখ রাঙাবে ৷ তার আগে আগামী পরশু থেকে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ঘনঘটা ৷ কবে, কোথায় বৃষ্টিপাত হবে, তা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : March 6, 2026 at 10:46 AM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: ফাল্গুন পেরিয়ে ক্যালেন্ডার বলছে চৈত্রের শুরু আগামী সপ্তাহে । তার আগেই গরম তার আগমনী জানান দিতে শুরু করেছে । যেন মঞ্চ প্রস্তুতই আছে, তীব্র গরমের প্রবেশ কেবল সময়ের অপেক্ষা । ইতিমধ্যে বাতাসের শুষ্কতা পিছু ছাড়ছে না । রোদের তাপ যেমন গায়ে লাগছে, তেমনই ত্বকে টান পড়ছে । আপেক্ষিক আর্দ্রতা শীতকালের মতোই আছে । শুক্রবার সকালের দিকে আচমকায় ঘন কুয়াশা লক্ষ্য করা গিয়েছে জেলাগুলিতে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যে মার্চ থেকে মে মাসে, গরমকালের এই পর্বে পূর্ব এবং পূর্ব-মধ্য ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলেই মরশুমি গড়ের থেকে বেশি দিন তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে । তবে বাংলায় এখনও তেমন গরম পড়েনি । ঠান্ডা খুব একটা অনুভূত না-হলেও আজ সকালে নদিয়া জেলার স্টেশন চত্বরে কুয়াশার দাপট লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় এদিন ঘন কুয়াশা দেখা গিয়েছে ৷
চলতি মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ বিরাট পরিবর্তনের পথে যাবে না । তবে আগামী মাসে গরমের ছবিটা বদলে যেতে পারে । যদিও আগামী পরশু থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টি হবে ৷ উত্তরবঙ্গে দিনের তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন নেই । তবে রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে । শুক্রবার দিনেরবেলা আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে কবে, কোথায় বৃষ্টি ?
- 7 মার্চ শনিবার পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া ।
- 8 মার্চ, রবিবার দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ৷
- 9 মার্চ, সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলির সঙ্গে দুই মেদিনীপুরের ক'য়েকটি জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ।
- 10 তারিখ, মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে কবে, কোথায় বৃষ্টি ?
- উত্তরবঙ্গের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে । তবে সেখানেও বৃষ্টি হবে, বিশেষ করে উত্তরের পাঁচটি জেলায়।
- 8 মার্চ অর্থাৎ রবিবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ।
- সোম এবং মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের উপরের 5টি জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 26 ও সর্বোচ্চ 90 শতাংশ ।