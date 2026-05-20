উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জৈষ্ঠ্যের খরতাপে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ

উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জৈষ্ঠ্যের খরতাপে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
Published : May 20, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 20 মে: বৈশাখে রেহাই দিলেও জ্যৈষ্ঠের শুরু থেকেই ভ্যাপসা গরমে জেরবার দক্ষিণবঙ্গের জনজীবন ৷ বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি হলেও স্বস্তি মিলছে না ৷
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির কারণ
উত্তরপ্রদেশ ও সংলগ্ন বিহারের উপর থাকা ঘূর্ণাবর্তটি বর্তমানে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে । যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত । এছাড়াও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশ হয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । ফলে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের সব জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
তবে এর মাঝেও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে ৷ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও তাতে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না । আজ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 ও 28 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বুধবার 20 মে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এর মধ্যে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে নদিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে । বাকি জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বৃহস্পতিবার থেকে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং দুই বর্ধমানে ।
তবে এই ঝড়বৃষ্টির ফলে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা খুব একটা পরিবর্তন হবে না । পশ্চিমে জেলাগুলিতে তাপমাত্রা 39 থেকে 40 ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী সাতদিন গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 36 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । সাতদিনের মধ্যে দু'দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ বাড়বে । আজ বুধবার থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে ৷ বিশেষ করে ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বৃষ্টি বেশি হবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.05 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।