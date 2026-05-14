গরম বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে, টানা বৃষ্টিতে বিপরীত ছবি উত্তরে

গরম বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে, টানা বৃষ্টিতে বিপরীত ছবি উত্তরে
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিতে রাশ । তবে উত্তরবঙ্গের ছবিটা ভিন্ন । সেখানে ঝড়বৃষ্টির সৌজন্যে দুর্যোগ অব্যাহত ।
Published : May 14, 2026 at 6:55 AM IST
কলকাতা, 14 মে: উত্তরবঙ্গে যখন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, দক্ষিণে তখন বিচ্ছিন্ন বজ্রবৃষ্টি আর গরম বাড়ার পূর্বাভাস ৷ বাংলার আবহাওয়ার চিত্রটা এখন এমনই বিপরীত ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
রাজ্যে বৃষ্টি পরিস্থিতি অনুকূল
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে । ফলে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । যার জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । তবে বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপের এই রাজ্যে সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বলেও জানানো হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 14 থেকে 16 মে অর্থাৎ আজ থেকে শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে । পাশাপাশি ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
17 মে রবিবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি পরিস্থিতি বজায় থাকবে । 18 ও 19 মে অর্থাৎ, সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কয়েক জায়গায় বৃষ্টি ও বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । বরং পাল্লা দিয়ে গরম বাড়বে । আজ 14 মে বৃহস্পতিবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । এই দুই জেলায় ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 15 থেকে 19 মে অর্থাৎ, শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় এক-দু'জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।