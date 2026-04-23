প্রথম দফা ভোট: হাঁসফাঁস গরম দক্ষিণে, ঝড়বৃষ্টি মাথায় উত্তরবঙ্গে গণতন্ত্রের উৎসব

প্রথম দফা ভোট: হাঁসফাঁস গরম দক্ষিণে, ঝড়বৃষ্টি মাথায় উত্তরবঙ্গে গণতন্ত্রের উৎসব
আজ প্রথম দফা নির্বাচন ৷ চরম আবহাওয়ার মধ্যে ভোট দেবেন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাংশ ৷ আপনার জেলায় কেমন থাকবে ওয়েদার, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 23, 2026 at 7:12 AM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: হাঁসফাঁস গরমের মধ্যেই আজ বৃহস্পতিবার ভোট দিতে হবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার ভোটারদের । ছয় জেলায় রয়েছে অস্বস্তিকর গরমের সতর্কতা । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আবার ভোট দিতে গিয়ে ঝড়বৃষ্টির মুখে পড়তে হতে পারে ভোটারদের । রোদ বৃষ্টির এই লুকোচুরিতেই আজ রাজ্য নির্বাচনের প্রথম দফায় 152টি কেন্দ্রে ভোট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে শুষ্ক পশ্চিমী ও উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া এবং প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে 25 এপ্রিল শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় তাপপ্রবাহ ও গরম-আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে । একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যে ঝড়বৃষ্টি চলছে সেই প্রবণতা আগামী সোমবারের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আজ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা ।
আগামিকাল শুক্রবার থেকে কিছু কিছু জেলায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টি ও সঙ্গে ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইবে । আর্দ্রতাযুক্ত গরম আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে ।
শনিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় বৃষ্টি বাড়বে । বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সময় ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
রবি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ধীরে ধীরে ঝড়বৃষ্টি বাড়তে থাকবে । দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনায় অনেক জায়গায় বৃষ্টি হবে রবিবার । সোম এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গজুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে । তবে বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি সঙ্গে দমকা হাওয়ার দাপট থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই ঝড়বৃষ্টি চলছে । আজ ওপরের পাঁচটি জেলার দু'টি অর্থাৎ, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কিছু জায়গায় মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ বাকি তিনটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে ব্যাপক বৃষ্টির পূর্বাভাস এবং বাকি জেলাতেও বৃষ্টি বাড়বে ।
শনি-রবিতেও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা ।
সোম ও মঙ্গলবার সব জেলাতেই বৃষ্টি চলবে সঙ্গে দমকা হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 05 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 57 শতাংশ ।