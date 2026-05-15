আন্দামানে ঢুকছে মৌসুমী বায়ু; উত্তরে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণে বাড়বে গরমের অস্বস্তি

আন্দামানে ঢুকছে মৌসুমী বায়ু; উত্তরে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণে বাড়বে গরমের অস্বস্তি
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : May 15, 2026 at 8:17 AM IST
কলকাতা, 15 মে: সাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হলেও তার প্রভাব এই রাজ্যের ওপর নেই । তবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করার ফলে বৃষ্টি পরিস্থিতি এখনও থাকবে উত্তরবঙ্গে । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
দক্ষিণ-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থানকারী সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি এখনও একই জায়গায় রয়েছে । এর সঙ্গে থাকা ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5.8 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত । তবে এই নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী দু'দিনের মধ্যে আন্দামানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে । ফলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির সম্ভাবনা সেখানে । তবে আন্দামানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকে পড়ল মানেই বঙ্গে বর্ষা দ্রুত ঢুকবে তেমনটা নয় ।
চলতি বৈশাখে ঝড়বৃষ্টি পাহাড় ও সমতলে নিয়মিত হয়ে চলেছে । ফলে গরম সেভাবে বাড়তে পারেনি । পূর্বাভাস মতো, আজ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পশ্চিমের কিছু জেলায় । স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বাড়বে । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে । শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ শুক্রবার ও শনিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমের কিছু জেলায় । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । তবে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় সোমবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত কম থাকবে । একাধিক জেলায় 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৷ গরম বাড়ার সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও ক্রমশ বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গে কয়েকদিন কেমন থাকবে আবহাওয়া
আজ শুক্রবার ও আগামিকাল শনিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা অব্যাহত থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে । ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই ।
তবে রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
কলকাতায় সকালের দিকে মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে ৷ পরে আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে । রোদের তেজ তীব্র হবে । বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে গরম ও অস্বস্তি হতে পারে ।
আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । তবে স্বল্প সময়ের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে । আজ থেকে তাপমাত্রা বাড়বে । 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে রয়েছে ৷ সেই তাপমাত্রা 36 থেকে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 87 এবং সর্বনিম্ন 50 শতাংশ ।