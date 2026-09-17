নিম্নচাপ-ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা, দক্ষিণবঙ্গে ফের বর্ষণের পূর্বাভাস
West Bengal Weather Update: আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 17, 2026 at 8:19 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: মাত্র দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের আকাশে বৃষ্টি রাশ টেনেছিল । আজ থেকে ফের হওয়া বদল । এতে গরম থেকে রেহাই মিলবে দক্ষিণবঙ্গের জনগণের ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সর্বত্র । দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলার দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা । বাদ যাবে না কলকাতাও ।
নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের বর্তমান অবস্থান
মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের নিম্নচাপ এলাকা থেকে শুরু হয়ে রাঁচি এবং দিঘা হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । পাশাপাশি বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এই ঘূর্ণাবর্তটি ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াবে । যার প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে । ফলে ফের বৃষ্টির দাপাদাপি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে ।
উত্তর ও দক্ষিণের আবহাওয়া নিয়ে আলিপুরের বক্তব্য
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বুধবার রাতে জানিয়েছেন, নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় । তাই আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । আগামী পাঁচ দিন অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা । উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যে বৃষ্টি চলছে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে সেখানে । আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির বিক্ষিপ্তভাবে সম্ভাবনা থাকবে । তবে আগামিকাল শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে ।
দক্ষিণবঙ্গে কতদিন চলবে বৃষ্টি ?
আজ বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় । রবিবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও পরিমাণ ও দাপট কিছুটা কমবে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । উপকূল ও পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে ৷ তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গে আজ বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বাড়বে । দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা । আগামিকাল শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে ।
কলকাতার আবহাওয়া
আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলের পর কলকাতায় মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা । আজ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শনিবার পর্যন্ত থাকবে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 52 শতাংশ ।