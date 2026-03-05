বসন্তেও ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের জোড়া ফোলা, সপ্তাহান্তে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস
আগামী দিন তিনেক আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও রবিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ কবে, কোথায় ঝাঁপাবে বৃ্ষ্টি ?
Published : March 5, 2026 at 9:36 AM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার জেরে আগামী রবি থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বক্তব্য অনুযায়ী, বসন্তের শেষভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনায় বাড়তে থাকা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় রাশ পড়বে । ইতিমধ্যে দিনের তাপমাত্রা তিরিশের ঘরে ঢুকে পড়েছে । রাতের তাপমাত্রা 20 থেকে 23 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে । স্বাভাবিকের থেকে সামান্য তারতম্য অস্বস্তিসূচক বাড়ায়নি ।
এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতেই কিছুটা হাঁফ ছাড়বে বাংলা । কারণ শুষ্ক আবহাওয়ার হাত ধরে গরম যে আসন্ন গ্রীষ্মে মারকাটারি ইনিংস খেলতে চলেছে তা মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী 24 ঘণ্টা আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । তবে তা 7 তারিখ শনিবার পর্যন্ত । 8 থেকে 10 মার্চের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । আজ দিনেরবেলা আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 21 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
সমতলে কবে, কোথায় বৃষ্টি ?
- 8 মার্চ, রবিবার দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ৷
- 9 মার্চ, সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলির সঙ্গে দুই মেদিনীপুরের ক'য়েকটি জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
- 10 মার্চ, মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । অন্যান্য জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ।
বৃষ্টির ছোঁয়ায় কি তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে ?
সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই । আগামী সাত দিন কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং রাতের তাপমাত্রা 22 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে । পরবর্তী দু'দিনে তা বেড়ে 23 ডিগ্রিতে পৌঁছবে ।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে তবে সেখানেও বৃষ্টি হবে, বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলায় । আগামী চারদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ দিনের তাপমাত্রার পরিবর্তন নেই । তবে, রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 তিন ডিগ্রি বাড়বে বলে জানিয়েছেন সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
পাহাড়ে কবে, কোথায় বৃষ্টি ?
- 7 তারিখ অর্থাৎ আগামী শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে ।
- 8 তারিখ (রবিবার) থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ।
- সোম এবং মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের উপরের 5টি জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
জেলায় বৃষ্টি হলে কি কলকাতায় তার সম্ভাবনা রয়েছে ?
কলকাতা ও তার আশপাশের জেলায় বৃষ্টি হওয়ায় আকাশ মেঘলা থাকবে তিলোত্তমায় ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রির কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু বেড়ে 23 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে বলে জানিয়েছেন, সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 21.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 26 ও সর্বোচ্চ 90 শতাংশ ।