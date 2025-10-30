ETV Bharat / state

মন্থার ল্যাজের ঝাপটায় দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে, বৃষ্টি চলবে দক্ষিণেও

দুর্বল হয়েও ক্ষান্ত হচ্ছে না ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ অন্ধ্রে তাণ্ডব চালিয়ে এবার উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে পাহাড়জুড়ে বৃষ্টি নামাতে চলেছে সে ৷

কলকাতায় মুষলধারে বৃষ্টির মুহূর্ত (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 7:13 AM IST

কলকাতা, 30 অক্টোবর: শক্তি হারিয়ে ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা । আজ ভোরের মধ্যে দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হবে এবং আরও দুর্বল হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।

এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি চলবে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হবিবুর রহমান জানিয়েছেন, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন আকাশ মেঘলা থাকবে । বৃষ্টিও হতে পারে । মেঘলা আকাশের কারণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আপাতত কয়েকদিন স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকবে । তিন-চার দিন পর আবার দিনের তাপমাত্রা বাড়বে ।

আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে

আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আজ 30 অক্টোবর বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে ।
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার এক-দু'টি স্থানে ভারী বৃষ্টি (7–11 সেমি) হতে পারে । মূলত পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ।

শুক্রবার 31 অক্টোবর সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু'টি স্থানে ভারী বৃষ্টির (7–11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় দমকা হাওয়া বইতে পারে ।

শনিবার 1 নভেম্বর সব জেলায় কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । তবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ফের রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া দেখা যাবে বঙ্গের আকাশে ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে আজ বৃহস্পতিবার এবং আগামিকাল শুক্রবার । ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবেই এই বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । ভুটানে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে । শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা-সহ ভুটানে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । সব জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7–20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে ওপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে ।

1 এবং 2 নভেম্বর অর্থাৎ সপ্তাহান্তে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমলেও কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে ।

গতকালের তাপমাত্রার রেকর্ড

বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 85 শতাংশ ।

