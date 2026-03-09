সোম থেকে শনি জেলায় জেলায় ঝোড়ো হাওয়া-বৃষ্টি, কবে কাটবে দুর্যোগ ?

সোম থেকে শনি জেলায় জেলায় ঝোড়ো হাওয়া-বৃষ্টি, কবে কাটবে দুর্যোগ ?
আগামী এক সপ্তাহ সাময়িক দুর্যোগ সৃষ্টি হবে বঙ্গের আকাশে ৷ একনজরে দেখুন সপ্তাহভর বৃ্ষ্টির আগাম সতর্কতা ৷
Published : March 9, 2026 at 12:21 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: ফাল্গুনের শেষ থেকেই বৃষ্টি এবং ঝড়ের সম্ভাবনা বঙ্গের আকাশে । পূর্বাভাস মতো, ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে রবিবার ভিজেছে দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই সোম এবং মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে । বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ 24 পরগনার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 23 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য জানান, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে । এর প্রভাবেই বিক্ষিপ্তভাবে আংশিক বা মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা ৷ বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অতিক্রম করবে । তার প্রভাবেই সেখানেও ঝড়-বৃষ্টি চলবে ।
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস-
- পূর্বাভাস মতো বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় । দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইবে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ।
- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং মালদা-সহ দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
- আজ বৃষ্টি বেশি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ।
- সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দু-এক জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে সাময়িকভাবে দুর্যোগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ।
- পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকছে ।
- মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
- দক্ষিণবঙ্গের দু-একটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে মঙ্গলবার বৃষ্টির পূর্বাভাস-
- মঙ্গলবার বৃষ্টি বেশি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে । এই সব জেলাতেই দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইবে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে । উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও আগামিকাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ।
- আগামিকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় । এই সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইবে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে বুধবার বৃষ্টির পূর্বাভাস-
- বুধবার উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে । 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা।
- বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা ।
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস-
বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হবে । এরপর থেকে শুষ্ক হতে থাকবে আবহাওয়া । তারপর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে । জলীয়বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও থাকবে । পারদ 34 থেকে 35 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 60 ও সর্বোচ্চ 96 শতাংশ ।