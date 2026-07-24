উল্টোরথে ভিজবে বাংলা, জেলায় জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

উল্টোরথে ভিজবে বাংলা, জেলায় জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস
জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ আজ কেমন থাকবে সারাদিনের আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : July 24, 2026 at 8:37 AM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: আজ উল্টোরথেও দিনভর দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় । গত কয়েকদিন ধরে থাকা এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা এখন পশ্চিমে জয়সালমের থেকে বাংলার কাঁথির উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবে আজ শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
আজ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে । আগামী সপ্তাহেও বৃষ্টি চলবে । ওপরের পাঁচটি জেলায় আবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
আজ শুক্রবার উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । পরশু সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গের কয়েক জেলায় আবার ভারী বৃষ্টি ফিরতে পারে । ওপরের পাঁচটি জেলার চারটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বাকি জেলাতেও ঝড়বৃষ্টি চলবে ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 02.09 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 84 শতাংশ ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।