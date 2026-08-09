নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে টানা বৃষ্টির ভ্রুকুটি, সপ্তাহভর ভিজবে উত্তরও
আজ, রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 9, 2026 at 7:30 AM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: রাজ্যজুড়ে অব্যাহত থাকবে শ্রাবণের বারিধারা ৷ দক্ষিণবঙ্গের উপর অবস্থান করা নিম্নচাপ এবং সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে এই বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । ফলে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আকাশ মেঘলা থাকবে এবং বিক্ষিপ্ত থেকে ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা বজায় থাকবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন উত্তর ওড়িশার উপর তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ । এই নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টি চলবে । কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমের এক-দু'টি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে । উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে । 11 ও 12 অগস্ট অর্থাৎ মঙ্গল এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । 13 ও 14 অগস্ট অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গেও সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আজ রবিবার উত্তরের উপরের চারটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । মালদা এবং দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বুধবার 12 অগস্ট ফের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বাকি দিনগুলিতে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.03 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 71 শতাংশ ।